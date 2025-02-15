Богослужение в честь праздника Сретения Господня прошло в Серпухове

Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне — день, символизирующий встречу человечества с Богом. Этот праздник наполнен глубоким духовным содержанием и напоминает о важности стремления к свету и истине.

В честь этого значимого события в историческом Сретенском храме Серпухова прошло Архиерейское Богослужение, которое возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Сретенский храм, построенный в 1702 году на месте храма Косьмы и Домиана, является одной из древнейших церквей города и представляет собой яркий пример русского зодчества XVII–XVIII веков. С этим храмом связаны имена известных святых, таких как Герман Аляскинский и святитель Варсонофий, епископ Тверской.

Для верующих Архиерейское Богослужение стало возможностью получить благословение архипастыря, укрепить свою веру и приобщиться к духовным традициям.