Богослужение в честь юбилея епископа Николая прошло Лосино-Петровском

В Никольском храме городского округа Лосино-Петровский в честь 75-летия епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая состоялось торжественное богослужение. Священнодействие посетил руководитель муниципалитета Сергей Джеглав.

Глава городского округа Лосино-Петровский отметил способность епископа Николая находить слова поддержки для каждого.

«В течение многих лет вы осуществляете архипастырское служение на благо святой Матери-Церкви, совмещая апостольские труды с вверенным Священноначалием послушанием главного редактора Издательства Московской Патриархии», — отметил Сергей Джеглав.

Также торжественное мероприятие объединило прихожан храма и верующих, желающих поздравить владыку со знаменательной датой. Празднование юбилея епископа Николая подчеркнуло глубокую связь между Церковью и обществом.