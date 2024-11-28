Богослужение в честь Георгия Победоносца провели в Солнечногорске

Соборное богослужение в день памяти колесования великомученика Георгия Победоносца и первой годовщины Великого освящения Георгиевского храма провели в поселке Голубое под Солнечногорском. Божественную литургию возглавил благочинный храмов Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

Как отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск, Георгий Победоносец является символом нашей страны и символом духовного общения. На мероприятии собрались не только церковные служители, но и множество людей, которых объединяет вера и которые пришли почтить память о Святом великомученике.

В литургии, которую возглавил отец Антоний, сослужили настоятель Георгиевского храма, настоятель Богородицерождественского храма деревни Поярково и клирики Солнечногорского благочиния. Хор Георгиевского храма под руководством Евгения Атауллова исполнил богослужебные песнопения.

Священники также поздравили матушек священнослужителей Солнечногорского благочиния и преподнесли им памятные подарки.

«Поздравление матушек — радостный прецедент и происходит в нашей епархии впервые. Надеемся, что эта традиция продлится и кто-нибудь из других благочиний возьмет ее себе на заметку», — подчеркнул благочинный Солнечногорского церковного округа Сергиево-Посадской епархии протоиерей Антоний Тирков.

После завершения литургии состоялся традиционный крестный ход вокруг храма в честь малого престольного праздника. Также отец Антоний Тирков и отец Димитрий Полещук поздравили служителей в Доме причта, куда часто приходят женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

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