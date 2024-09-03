Богослужение в честь 255-летия храма Спаса Нерукотворного провели в Лобне

В храме Спаса Нерукотворного городского округа Лобня прошло праздничное богослужение и крестный ход. Православные мероприятия приурочили к 255-летию со дня основания храма.

Почетные гости, в том числе глава Лобни Анна Кротова, собрались на богослужение и крестный ход в честь 255-летия храма Спаса Нерукотворного. По словам главы округа, он развивается и процветает, считается один из лучших в Московской области.

Сегодня в приходе храма числятся 150 человек. А в праздники количество прихожан возрастает до 450. Благочинный Лобненского церковного округа отец Михаил отметил, что больше храм не вмещает.

«Когда его основали в 1769 году, здесь было небольшое село», — сказал он.

Праздник завершили чаепитием с пирожками.

Напомним, храм Спаса Нерукотворного находится по адресу: улица Киово, дом № 25А. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00.

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