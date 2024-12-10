Богородский округ занял второе место в областном конкурсе МЧС

Оценивали конкурсантов по следующим критериям: пожарная безопасность жителей и территорий; полное и своевременное выполнение мероприятий гражданской обороны; безопасность людей на водных объектах; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Большой вклад в высокий результат муниципалитета внесли заместитель главы Богородского городского округа Евгений Плиско, директор Центра гражданской обороны и антикризисного управления Денис Цыганков и их команды.

Ежегодный смотр-конкурс проводился в октябре 2024 года Главным управлением МЧС России по Московской области.

Также, в рамках проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне, Богородский округ организовал учебно-методическое занятие для других муниципалитетов по развертыванию пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Там продемонстрировали практические мероприятия по эвакуации населения, размещению и обеспечению жизнедеятельности на пунктах временного размещения. Организация и проведение данного мероприятия также получили высокую оценку руководства Главного управления МЧС России по Московской области.