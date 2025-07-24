Богородский округ возобновит сотрудничество с Тихоокеанским флотом

В Ногинске прошло заседание, посвященное Дню Военно-Морского Флота России. Мероприятие состоялось в досуговом центре «Про молодежь» и собрало представителей власти, ветеранов и молодежь.

На встрече капитан первого ранга запаса Сергей Мариин рассказал об истории военно-шефских отношений между округом и флотами, акцентируя внимание на сотрудничестве с Северным и Тихоокеанским флотом. Гвардии капитан первого ранга в отставке Геннадий Тимошинов поделился практическими аспектами военно-шефской работы, продемонстрировав важность таких связей.

Советник главы округа Александр Искоростинский объяснил причины временного прекращения отправки призывников на крейсер «Варяг». После паузы, вызванной пандемией, решено возобновить эти связи. Это стало возможным благодаря встрече с командующим Тихоокеанским флотом, адмиралом Виктором Лиина, где также обсуждались вопросы перевозки призывников и другие важные аспекты.

Депутат округа Олег Пушенок вспомнил о ярких моментах своей службы, а моряки поделились впечатлениями с кадетами и волонтерами. В завершение мероприятия заместитель главы округа Сергей Пастухов поздравил военных моряков и вручил им авторские книги на память.