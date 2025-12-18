Богородский округ вошел в топ-5 Подмосковья по ремонту систем газоснабжения

Богородский округ вошел в пятерку лучших муниципалитетов по капитальному ремонту систем газоснабжения в Подмосковье. В 2025 году завершили замену фасадных и внутриквартирных газопроводов с установкой датчиков загазованности в 32 многоквартирных домах.

Работы по замене труб проводились подрядчиком в два этапа. Во-первых, был осуществлен монтаж фасадного газопровода. Во-вторых, провели ремонт системы внутреннего газопровода и датчиков контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях.

Специалистами установлены новые краны, сигнализаторы, электромагнитные клапаны и шланги. Все эти меры позволили сделать дом еще более безопасным и энергоэффективным.

Так, жилой дом по адресу: город Ногинск, улица Энергетиков, дом 5 имеет 12 квартир, оборудованных водонагревательными колонками.

Помимо этого, в Ногинске завершился капитальный ремонт дома № 49А по улице Советской Конституции. Кирпичный дом был построен в 1955 году. Специалистами проведено капитальное обновление скатной крыши, замена фасадных и внутриквартирных газопроводов с установкой датчиков загазованности, а также ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. В доме был выполнен ремонт входной группы с установкой новых металлических дверей, козырьков входных групп, цоколя и отмостки. Общая площадь работ составила около 370 кв. метров кровли, и более 450 квадратных метров фасада.

Напомним, капремонт МКД в Богородском округе в рамках трехлетнего плана выполнен на 96%. Оставшиеся четыре процента доделывают в настоящее время. Уже сформирован краткосрочный план на 2026–2028 годов, куда вошли 168 МКД (285 видов работ).