Богородский округ вошел в топ-5 Подмосковья по подготовке к экзаменам

Министерство образования Московской области подвело итоги Государственной итоговой аттестации 2024 года. Богородский округ вошел в пятерку лучших по подготовке к экзаменам.

Богородский округ среди муниципалитетов Московской области занял третье место по эффективности проведения экзаменов. Итоги Государственной итоговой аттестации подвели в министерстве образования Московской области.

Это сложный, многоступенчатый процесс, включающий сразу несколько аспектов. Здесь и необходимое техническое обеспечение, и беспрерывная работа интернета, и своевременное прибытие учащихся к месту экзамена.

Начальник управления образования Богородского округа Евгения Устякина подчеркнула, что это огромная, слаженная работа всего коллектива и поблагодарила педагогическое сообщество за самоотверженный и колоссальный труд.

Уже сейчас центры образования округа начали готовиться к экзаменам 2025 года. В этом году 15 выпускников Богородского округа сдали ЕГЭ на сто баллов. Количество стобалльников по таким предметам, как литература и математика, увеличилось в три раза.

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