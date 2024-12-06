Богородский округ вошел в топ-10 Подмосковья по развитию допобразования

Все муниципальные учреждения дополнительного образования Богородского округа в сфере культуры вошли в зеленую зону областного рейтинга. Всего их семь в округе, а в Подмосковье — 174.
Рейтингование проходит по четырем критериям: это количество победителей и призеров творческих мероприятий; количество выпускников учреждения, поступивших в профильные средние и высшие учебные заведения; оказание учреждением услуг на платной основе в соотношении с объемом средств муниципального задания; количество детей, осваивающих предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств. По первому, второму и четвертому показателям все учреждения дополнительного образования Богородского округа набрали максимальный балл.
По результатам рейтинга дополнительные выплаты получат директора и педагоги четырех школ, набравших 85 баллов из 100 возможных: Купавинской детской школы искусств, Ногинской детской художественной школы, Обуховской детской музыкальной школы, Буньковской детской музыкальной школы.
Марафон новогодних мероприятий и представлений стартовал в 887 культурно-досуговых учреждениях Московской области. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.