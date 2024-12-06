Богородский округ вошел в топ-10 Подмосковья по развитию допобразования

Все муниципальные учреждения дополнительного образования Богородского округа в сфере культуры вошли в зеленую зону областного рейтинга. Всего их семь в округе, а в Подмосковье — 174.

Рейтингование проходит по четырем критериям: это количество победителей и призеров творческих мероприятий; количество выпускников учреждения, поступивших в профильные средние и высшие учебные заведения; оказание учреждением услуг на платной основе в соотношении с объемом средств муниципального задания; количество детей, осваивающих предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств. По первому, второму и четвертому показателям все учреждения дополнительного образования Богородского округа набрали максимальный балл.