Богородский округ стал лучшим в освоении библиотеки цифрового контента

В Москве во Дворце Культур состоялось торжественное событие — были подведены итоги года по использованию электронных образовательных ресурсов. Наградили и отметили тех, кто делает обучение современным, интерактивным и эффективным.

Особое внимание было уделено лучшим практикам работы с платформой «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента» (УБ ЦОК). В числе 30 лучших школ России, победивших в номинации «Лучшая школа в освоении УБ ЦОК 2025», — были названы четыре образовательные центра Богородского округа. Речь идет о МБОУ ЦО № 4, МБОУ ЦО № 10, МБОУ ЦО № 21 и МБОУ ЦО № 45.

А в номинации «Лучший учитель в освоении УБ ЦОК 2025», где победили 50 педагогов страны, высокую награду получила Пономарева Марина Николаевна, учитель истории и обществознания Центра образования № 21. Педагоги поздравили свою коллегу с заслуженным признанием и пожелали не останавливаться на достигнутом.