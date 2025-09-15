Богородский округ присоединился к благотворительной акции «Добрые крышечки»

Эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки» уже почти десять лет помогает превращать заботу о природе в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Средства от тысяч собранных крышечек идут на приобретение инвалидных колясок, подъемников и оплату курсов реабилитации.

21 сентября 2022 года Успенская библиотека в городе Ногинске впервые присоединилась к этому российскому волонтерскому проекту. В сентябре 2025 года прошел уже шестой сбор крышечек, вырученные средства от которого были перечислены в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Проект объединяет 43 региона и почти 200 городов по всей стране. За эти годы было собрано более 500 миллионов крышечек, что позволило выручить почти 24 миллиона рублей. Эти средства пошли на приобретение специальной техники и оплату курсов реабилитации для детей с ограниченными возможностями.

Жители Богородского округа, как юные, так и взрослые посетители библиотеки, вновь решили не оставаться в стороне и присоединиться к благотворительному делу. Ведь даже небольшой вклад в виде нескольких крышечек может стать жизненно важным для кого-то, кто нуждается в специальном оборудовании или реабилитации.