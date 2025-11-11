Богородский округ принял финал Национальной технологической олимпиады

Финал одного из самых масштабных конкурсов для школьников собрал 409 участников из пятых-седьмых классов, прошедших предварительный отбор. Соревнования, которые продлятся до 17 ноября, охватывают пять технологических направлений.

Мероприятие состоялось в Центре образования № 5 имени Героя России Максима Сураева в Ногинске. 10 ноября стартовали состязания в области технологий и космоса, где юные таланты спроектировали конвейер для производства космических аппаратов. Участники работали с 3D-моделированием, программировали контроллеры и разрабатывали схемы электрических соединений. На следующий день, 11 ноября, их ожидала задача по созданию виртуальной инженерной модели солнечной электростанции, направленной на устойчивое энергопотребление для целого города.

В дальнейшем, с 12 по 17 ноября, ребятам предстоит решить еще ряд различных задач. Участники сферы «Технологии и среда обитания» станут членами экологической группы быстрого реагирования и займутся анализом загрязненного водоема. Команды будут разрабатывать «умные» системы для городского озеленения. На 13 ноября запланировано создание цифровых моделей экосистем Байкала, где юниоры оформят научно-технические эссе для прогнозирования природных процессов.

В финале сферы «Технологии и компьютерные игры» участники объединятся в геймдизайнерские группы для разработки игровых персонажей. Этот проект предоставляет школьникам уникальную возможность не только развить свои навыки, но и сделать первые шаги на пути к будущей профессии.

В заключительном этапе 2025 года участвуют более 23 тысяч школьников из разных регионов России и зарубежья, и только лучшие команды будут приглашены на слет НТО Junior в конце декабря.