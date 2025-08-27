Богородский округ попал в десятку лучших по уровню образования в Подмосковье

В рейтинге муниципалитетов Московской области Богородский округ занял девятое место благодаря впечатляющим результатам в сфере образования. Этот успех стал возможен благодаря высоким результатам школьников на экзаменах и вниманию к развитию образовательных учреждений.

В 2024 году округ поднялся с 20-го на девятое место, что свидетельствует о значительном прогрессе. В рейтинге учитывались результаты ЕГЭ и ОГЭ, достижения учащихся на олимпиадах, качество преподавания и инновационные подходы в учебном процессе. В общей сложности 33 округа были признаны успешными, попав в так называемую «зеленую зону».

Ключевым фактором данного достижения стала слаженная работа всей образовательной системы округа. В этом году семь выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку и литературе, а 70 школьников стали обладателями золотых медалей. Также 78 выпускников получили серебро.

В новом учебном году в первый класс поступят почти 2500 детей, которые смогут учиться в лучших школах округа. Это открывает новые возможности для будущих поколений и подчеркивает стремление к качественному образованию в регионе.