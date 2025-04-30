Богородский округ поможет с ремонтом школы-интерната в Луганской области

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и Общественная палата Богородского округа окажут помощь в ремонте Лутугинской школы-интерната в Луганской Народной республике. Работы начнутся во время летних каникул.

Волонтер и многодетная мать, чей сын воюет на СВО, Юлия Белехова и Общественная палата Богородского округа постоянно оказывают поддержку Лутугинской школе-интернату. Ранее шефство над школой взял на себя Комитет семей воинов Отечества. По словам Юлии Белеховой, к ребятам они приезжают практически каждый месяц и всегда привозят не только необходимые вещи, но и что-то приятное, вкусное.

«Все — с любовью и заботой. У этих детей нет родителей, но у них есть мы», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества.

Впереди — летние каникулы. Во время поездки детей на отдых в школе планируется провести косметический ремонт. Волонтеры уже успели привезти стройматериалы, с закупкой которых помогла Общественная палата Богородского округа. А еще на интернатскую кухню доставили новую посуду. В школу также передали гуманитарную помощь от воспитанников Глуховской школы-интерната № 2 города Ногинска.