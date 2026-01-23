Богородский округ подпишет соглашение о сотрудничестве с технопарком

Делегация Богородского округа посетила передовой технопарк «Исток—РТУ МИРЭА» — уникальный образовательный центр при одном из ведущих предприятий страны, созданный при поддержке госкорпорации «Ростех». Здесь готовят инженеров и ученых будущего.

Технопарк оснащен новейшим оборудованием. Работа ведется по трем ключевым направлениям: естественно-научному, IT-направлению, СВЧ-блок и радиоэлектроника.

Школьники с головой погружаются в мир научных открытий и технических инноваций, создают творческие и инженерные проекты, проходят обучение у опытных педагогов и специалистов предприятия, выступают на всероссийских и международных конкурсах. При этом успехи и достижения конвертируются в баллы, которые помогут ребятам в дальнейшем при поступлении в вузы.

Для развития образования в Богородском округе муниципалитет подпишет соглашение о сотрудничестве с технопарком. Это поможет повысить качество образования в округе и соответствовать самым высоким стандартам. У ребят появится уникальная возможность учиться у лучших наставников в сверхтехнологичной среде, создавать интересные проекты. Все это дает серьезное преимущество для реализации будущей карьеры в науке и высоких технологиях.