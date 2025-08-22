Богородский округ начнет интегрироваться в цифровую систему управления ЖКХ

Недавно в Богородском округе состоялся визит главы Игоря Сухина в Центр управления жилищно-коммунального хозяйства, расположенный на базе ЦУРа в правительстве региона. Это событие стало важным шагом к интеграции округа в современную систему управления коммунальными услугами.

Центр осуществляет мониторинг всех объектов, таких как котельные и насосные станции, в режиме реального времени. Специалисты анализируют данные, поступающие от датчиков, что позволяет значительно сократить время реакции на аварийные ситуации.

Если раньше устранение проблем занимало часы, то теперь чат-боты немедленно информируют ответственных сотрудников, что улучшает координацию действий.

В круглосуточном режиме работают диспетчеры и аналитики, которые совместно с представителями ресурсоснабжающих компаний обеспечивают бесперебойную работу системы.

«Теперь в эту современную систему интегрируется и наш Богородский округ. Общая цель — чтобы новый стандарт работы создавал для наших жителей максимально комфортные условия жизни», — сказал Игорь Сухин.