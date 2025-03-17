Богородский депутат побывала на заседании Молодежной палаты в Минске

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова в составе российской делегации посетила Минск. Здесь прошло заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России.

Всего в Молодежной палате Союза двух стран — 40 делегатов, по 20 от каждой страны. Сюда вошли представители различных молодежных организаций и объединений. Мероприятие состоялось на территории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Делегаты возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Также для участников заседания была проведена экскурсия по экспозициям музея.

Участники заседания сформировали новый состав Молодежной палаты. Депутата Богородского округа Екатерину Щербакову назначили председателем комиссии по спорту, физической культуре и здоровому образу жизни. Делегаты обсудили приоритетные направления работы палаты. Среди них — участие в деятельности по разработке стратегии развития молодежной политики Союзного государства, в рамках которой планируются разработка и реализация программ обмена и стажировок.

«Вместе с коллегами мы уже начали активно планировать свою работу. Эта тема для меня с каждым днем становится все ближе. Очень хочется, чтобы спорт в наших странах развивался активнее, поэтому со всей ответственностью подойду к новой работе», — рассказала депутат Екатерина Щербакова.

Важные проекты этого года посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Молодежной палатой принято решение провести международный патриотический форум «Мы помним», конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства, международный фотоконкурс «Наша родина», патриотический проект «Время помнить».