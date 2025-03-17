Богородский депутат побывала на заседании Молодежной палаты в Минске

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова в составе российской делегации посетила Минск. Здесь прошло заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России.

Всего в Молодежной палате Союза двух стран — 40 делегатов, по 20 от каждой страны. Сюда вошли  представители различных молодежных организаций и объединений. Мероприятие состоялось на территории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Делегаты возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Также для участников заседания была проведена экскурсия по экспозициям музея.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Участники заседания сформировали новый состав Молодежной палаты. Депутата Богородского округа Екатерину Щербакову назначили председателем комиссии по спорту, физической культуре и здоровому образу жизни. Делегаты обсудили приоритетные направления работы палаты. Среди них — участие в деятельности по разработке стратегии развития молодежной политики Союзного государства, в рамках которой планируются разработка и реализация программ обмена и стажировок.

«Вместе с коллегами мы уже начали активно планировать свою работу. Эта тема для меня с каждым днем становится все ближе. Очень хочется, чтобы спорт в наших странах развивался активнее, поэтому со всей ответственностью подойду к новой работе», — рассказала депутат Екатерина Щербакова.

Важные проекты этого года посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Молодежной палатой принято решение провести международный патриотический форум «Мы помним», конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства, международный фотоконкурс «Наша родина», патриотический проект «Время помнить».

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