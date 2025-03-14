Богородский депутат передала новому детсаду сертификат на покупку игрушек

Депутат Богородского округа Ольга Попова передала заведующей новым дошкольным учреждением сертификат на приобретение детских игрушек на сумму 100 тысяч рублей. Детский сад открылся 13 марта в микрорайоне Истомкино города Ногинска.

Новое трехэтажное здание детского сада отвечает всем необходимым требованиям. В нем есть музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Отдельно предусмотрены помещения для дополнительного образования. На территории вокруг здания предусмотрены игровые площадки для детей разных возрастов. Необходимый инвентарь и игрушки будут закуплены в том числе и при поддержке совета депутатов Богородского округа.

«Теперь 170 малышей получат комфортные условия для дошкольного развития. Просторные группы, уютная атмосфера, благоустроенная территория для прогулок и активных игр — все это создано для счастья и гармоничного роста наших детей», — отметила Ольга Попова.

Сертификат на сумму 100 тысяч рублей на закупку игрушек Ольга Попова вручила во время торжественного открытия детского сада.