Богородский бульвар обновят к осени в Ногинске

В микрорайоне Заречье начались работы по благоустройству Богородского бульвара вдоль улицы Декабристов. Завершить проект планируют к сентябрю текущего года.

Подрядчик приступил к подготовительному этапу 30 марта. Часть территории уже оградили на участке от моста до поворота к торговому центру. Работы идут по утвержденной концепции развития общественного пространства.

Проект предполагает замену покрытия тротуаров и масштабное озеленение. На бульваре установят новое торшерное и архитектурное освещение. Появятся лавочки, навесы и подвесные диваны для отдыха жителей.

Отдельное внимание уделят водным объектам. На территории разместят «сухие» фонтаны. Три модуля обеспечат работу пяти чаш, которые станут точкой притяжения для посетителей.

Обновление затронет не только сам бульвар. В порядок приведут территорию у памятника патриарху Пимену, а также часть противоположной стороны улицы Декабристов.

«Мы стремимся создать современное и удобное пространство для жителей. Бульвар станет комфортным местом для прогулок и отдыха в любое время года», — отметил представитель подрядной организации.