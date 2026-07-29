Богородский бульвар благоустроят в Ногинске к осени

В Богородском округе продолжаются масштабные работы по благоустройству общественных пространств, одним из ключевых объектов стал Богородский бульвар в микрорайоне Заречье в Ногинске. Уже к осени территория заметно преобразится.

Сейчас на бульваре кипит работа. Специалисты монтируют сухие фонтаны — современный и эффектный элемент городской среды. Параллельно идет подготовка оснований для устройства стяжки на плитах фонтанов. Не менее активно ведется озеленение: на территории высаживают деревья, кустарники, многолетники и формируют газон. Благодаря этому бульвар будет радовать жителей пышной зеленью и продуманными ландшафтными композициями.

Одновременно выполняются электромонтажные работы. Прокладываются линии для наружного освещения, а также инженерные сети, необходимые для подключения камер системы «Безопасный регион». Такой комплексный подход позволяет не только сделать пространство красивым, но и обеспечить его безопасность и удобство в вечернее время.

Жители микрорайона с нетерпением ждут завершения работ и открытия обновленного бульвара. Сроки выполнения — до 1 ноября. Но подрядчик обещает завершить благоустройство уже к 1 сентября.