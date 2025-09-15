Богородские спортсмены выиграли 29 медалей на чемпионате по легкой атлетике

12 сентября в Щелково завершился чемпионат Московской области по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями. Спортсмены из Богородского округа продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав 29 медалей.

Команда спортивной школы олимпийского резерва представила 12 атлетов, среди которых были как спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, так и с нарушением зрения. Участники продемонстрировали отличную подготовку и настойчивость. Семен Кральчиков стал трехкратным чемпионом, одержав победы в беге на 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину. Роман Любкин, выступающий в коляске, также завоевал три золотых медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в толкании ядра.

Гуля Воронина, несмотря на возраст, показала отличные результаты, выиграв три золота в беге и прыжках. Дарья Ушакова и Сергей Максимов также отличились, став призерами на своих дистанциях. Игорь Зубарев и Александр Небузданов добавили в копилку команды серебряные и бронзовые награды.

Михаил Блайда стал абсолютным лидером соревнований с тремя золотыми медалями и одной серебряной, а его ведущая Светлана Ключко завоевала две золотые медали. Команда СШОР из Богородского округа достигла лучших результатов за всю свою историю, продемонстрировав высокий уровень мастерства и стойкости.