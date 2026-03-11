Богородские спортсмены стали призерами региональных соревнований по стрельбе

С 5 по 8 марта в Пензе прошли областные соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти мастера спорта России международного класса Натальи Захматовой. В этом году более 100 спортсменов из девяти регионов состязались в различных категориях.

Спортсмены из Богородского округа составили серьезную конкуренцию соперникам из Владимирской, Тульской, Тверской, Саратовской, Рязанской, Нижегородской областей.

Четыре дня продолжалась упорная борьба за призовые места. Третье место в упражнении ПП-40 среди девушек 2008 года рождения и моложе заняла юная участница из Богородского округа Ахромкина Марина. Еще четыре спортсмена подтвердили норматив второго взрослого разряда, а пятеро — установили свой личный рекорд. Ребят подготовили педагоги дополнительного образования Наталья Полунина и Алена Быстрова.

Наталья Захматова — тренер-преподаватель по пулевой стрельбе. Она совмещала работу с выступлениями на соревнованиях различного ранга. Была победителем и призером областных и международных соревнований в ГДР, Болгарии, Кубе, победителем юниорского чемпионата мира в Чехии, Универсиады 1988 года. Ушла из жизни в марте 2015 года.