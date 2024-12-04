Богородские Рождественские чтения прошли в Ногинске

В Центре образования для детей и взрослых в Ногинске прошли Богородские Рождественские чтения, посвященные теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Перед началом чтений ребята приняли участие в акции «Письмо герою».

В рамках Рождественских чтений проводились конкурсы, направленные на духовное и нравственное развитие. С приветственным словом к присутствующим обратились начальник управления образования администрации Богородского городского округа Евгения Устякина и благочинный церквей Богородского городского округа протоиерей Марк Ермолаев. Помимо этого, в вестибюле была организована выставка детских работ «Святыни и светочи земли Богородской» и «Книга своими руками».

Для зрителей выступил хор православной гимназии имени Константина Богородского с песней «Вспомним, братцы, Руси славу». Всех участников Рождественских чтений наградили памятными призами.

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