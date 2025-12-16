Богородские парки проведут общеобластное мероприятие «Зимние рекорды»

Традиционно понедельник и среда в Центральном парке — время творческой мастерской. Под руководством профессионального художника Виктора Рыбальченко все желающие смогут изучить основы живописи классической скульптуры.

Занятия по живописи начнутся в 17:00 в павильоне Центрального парка. Во вторник и четверг там же продолжат совершенствовать свои навыки в спортивно-бальных танцах участники любительского объединения «Танцы Голд». Присоединиться к ним можно в 17:00. В пятницу в 10:00 в камерном зале Центрального парка состоятся занятия по нейрофитнесу, а в Центральном и Глуховском парке в 13:00 и 11:00 соответственно можно будет преодолеть дистанцию в стиле северной ходьбы. В этот же день в 16:00 в камерном зале Центрального парка состоятся занятия любительского объединения «Фотопарк».

В субботу в Центральном парке в 9:00 состоится старт легкоатлетического забега «Пять верст». А в 10:00 начнется настоящий спортивный праздник — общеобластное мероприятие «Зимние рекорды». Гости Центрального парка смогут заняться танцевальной аэробикой, поучаствовать в мастер-классе по зрительной гимнастике, преодолеть дистанцию в стиле скандинавской ходьбы и понаблюдать за тренировкой по хоккею, а также согреться горячим напитком на чайной станции.

Эстафету подхватит и Глуховский парк. «Зимние рекорды» там начнутся тоже в 10:00 и предложат гостям заняться легкой атлетикой, зимней аэробикой и спортивными играми. Парк «Роща» даст старт «Зимним рекордам» в 14:00. Там пройдут мастер-класс по современным танцам, веселые старты и концертная программа.

В воскресенье в 12:00 в Глуховском, Центральном и парке «Роща» состоятся детские развлекательные программы, а в 16:00 Центральный парк приглашает в «Арт-гостиную» на концерт студентов Московского областного музыкального колледжа имени Скрябина.