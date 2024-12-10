Фестиваль чая пройдет в Центральном парке Ногинска 15 декабря

Предстоящие выходные в Богородских парках будут насыщены интересными мероприятиями. Жителей округа приглашают на уникальный праздник — фестиваль чая.

Дирекция «Богородских парков» подготовила сразу несколько мероприятий, объединенных одной идеей — вспомнить о традициях русского чаепития с баранками и другими угощениями. Но начнутся выходные с полюбившегося жителями забега «5 верст», который пройдет в субботу.

14 декабря парки Центральный, Глуховский, «Роща» и «Липовая аллея» пригласят юных гостей на веселую игровую программу, после которой состоятся творческие мастер-классы. Также в субботу посетители парков «Липовая аллея» в Электроуглях и Глуховского в Ногинске станут участниками праздника «Парки.Баранки». Здесь пройдут тематические активности, интерактивная лекция «Традиции русского чаепития», концерт от исполнителей Богородского края. Будут работать фотозоны и самоварная станция,

В воскресенье, 15 декабря внимание гостей, безусловно, привлечет Центральный парк в Ногинске. Здесь пройдет уникальное мероприятие — фестиваль чая. Гостей ждет самый большой самовар восточного Подмосковья, активности для детей, кулинарные мастер-классы, познавательная интерактивная программа, концерт исполнителей Богородского округа, огненное шоу, выступление фолк-группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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