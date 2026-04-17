Богородские парки подготовили к предстоящему летнему сезону

Остаются считанные дни до 1 мая, когда Центральный парк города Ногинск распахнет свои двери для всех любителей ярких впечатлений и активного отдыха. Поэтому сейчас на территории парка вовсю кипит работа.

Рабочие тщательно проверяют каждый аттракцион, обновляют покрытия, настраивают механизмы и заботятся о безопасности будущих гостей. Дирекция делает все, чтобы лето в парке было не только веселым, но и максимально комфортным и безопасным для всей семьи.

В новом сезоне жителей и гостей Богородского округа ждут обновленные любимые аттракционы, новые развлечения для детей и взрослых, уютные зоны отдыха и вкусные угощения. Также в качестве сюрприза готовится праздничная программа открытия с аниматорами, конкурсами и концертом местных творческих коллективов.

Для маленьких посетителей оборудуют интерактивные игровые площадки, а для любителей спорта проложат новые велодорожки и обновят тренажеры на открытой спортивной площадке.