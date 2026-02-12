«Богородские непоседы» взяли бронзу на зимних стартах в Дмитрове

В Дмитрове прошли областные «Зимние забавы» для участников проекта «Активное долголетие». Команда из Богородского округа вошла в тройку лучших среди 16 муниципалитетов.

В этом году число участников выросло вдвое — на старт вышли более 250 человек. Самой опытной спортсменке оказалось 84 года. «Богородским непоседам» пришлось пройти семь испытаний на снегу. Долголеты управляли мячом с помощью метлы, переворачивали блины на сковороде и передвигались на пятиместном снегоступе. В конкурсе на меткость мишенями служили бублики.

«Мы ехали за победой, но получили нечто большее — поддержку и радость от движения», — поделилась участница команды.

По итогам состязаний сборная Богородского округа заняла третье место. Завершился день награждением, чаепитием с пирогами и мастер-классом для гостей.