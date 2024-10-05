Пенсионеры из Богородского округа побывали в усадьбе «Мураново» в Пушкино

Участники проекта «Активное долголетие» побывали на экскурсии в Пушкинском округе. Они посетили краеведческий музей Ивантеевки и усадьбу «Мураново».

Поездка участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в этот раз была в Пушкинский городской округ. Они совершили крайне интересную и познавательно-увлекательную экскурсию по краеведческому музею города Ивантеевка, узнали многое об истории города. Еще одним удивительным местом экскурсии оказалась усадьба «Мураново» имени Федора Ивановича Тютчева. Туристы узнали об истории музея-заповедника и получили возможность прогуляться по залам, полным редких книг, рукописей, личных вещей и вспомнить свои любимые стихи Тютчева.

В этом году для участников проекта «Активное долголетие» было организовано 32 экскурсии, в которых смогли принять участие почти 600 человек.

Напомним, что проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева пять лет назад. Для участников клубов регулярно проводят различные мероприятия.

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