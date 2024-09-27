Активисты из Богородского округа побывали на экскурсии в Котельниках

Участники проекта «Активное долголетие» из деревни Тимохово и села Кудиново Богородского округа побывали на экскурсии в городе Котельники. Они посетили храм Казанской иконы Божией Матери и Виктора Воина.

Первой точкой путешествия «долголетов» из Богородского округа стал храм Казанской иконы Божией Матери. Нынешнее здание было отреставрирован в начале XIX века, а история церкви насчитывает уже более четырех столетий. Позже группа ознакомилась с музеем редких музыкальных инструментов, в коллекции которого больше сотни экспонатов. Это домры и балалайки, а также охотничьи и почтовые рожки. Особое место занимают инструменты привезенные из Африки и Кубы. Завершилась экскурсия посещением храма Виктора Воина.