Участники «Активного долголетия» в Ногинске освоили азы компьютерной грамотности

Участники клуба «Активное долголетие» из Богородского округа приняли участие в компьютерной викторине. Владение техникой позволяет им искать необходимую информацию, общаться в социальных сетях и мессенджерах, оплачивать счета и записываться ко врачу.

Участники проекта «Активное долголетие» в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного. Например, легко и просто быть на одной волне с молодым поколением. Долголеты вместе со своими внуками приняли участие в увлекательной компьютерной викторине. Мероприятие было организовано сотрудниками «Компьютерной Академии» города Ногинск и Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский», отделением «Активное долголетие».

Владение компьютером и интернетом необходимо современному человеку для осуществления профессиональной деятельности, поиска нужной информации, общения в социальных сетях и мессенджерах, для хобби и развлечений, а также для оплаты счетов, записи на прием ко врачу.

«Ужасно интересно все то, что неизвестно» — именно под таким лозунгом прошла эта встреча.

Освоив азы, участники перешли к выполнению более сложных заданий. Разделившись на команды, в которых были бабушки, дедушки, и, конечно же, внуки, долголеты приняли участие в викторине. Было увлекательно, весело, познавательно. Преподаватели активно поддерживали подопечных.

В конце мероприятия все собрались на чаепитие.

Мероприятия подобного формата приносят участникам положительные эмоции и желание открывать для себя новые увлечения.

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