Богородские баскетболисты завоевали серебро на областном турнире среди глухих

В Раменском прошел чемпионат Московской области по баскетболу среди мужчин с нарушениями слуха, в котором приняли участие шесть команд. Спортсмены из Богородского округа продемонстрировали зрелищную игру и заняли второе место.

Подготовка команды осуществлялась тренером Галиной Мусиной, что способствовало высокому уровню выступления игроков. Участие в соревнованиях стало ценным опытом и показало, на каких аспектах стоит сосредоточиться в дальнейшем.

В прошлом году, в рамках проходившего в Королеве Чемпионата Московской области по баскетболу среди мужчин с нарушениями слуха, команда Богородского округа смогла занять первое место. Это создает возможность для будущих побед и возвращения к золотым медалям.

Московская область активно развивает спорт для людей с ограниченными возможностями. В Спортивной школе Олимпийского резерва работает отделение адаптивной физической культуры, где занимаются 97 человек с различными ограничениями здоровья.