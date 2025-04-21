Богоявленский собор в Ногинске передаст нуждающимся пасхальные куличи

Накануне праздника, символизирующего воскресение и надежду, в Ногинске прошла акция, в рамках которой были освящены и переданы 70 куличей для нуждающихся граждан. Депутат Московской областной думы Марк Черемисов посетил Богоявленский собор, чтобы внести свой вклад в благотворительность и поддержать местную общину.

Куличи были переданы Елене Терновой, главе службы милосердия при храме. Освященные угощения направили в дома инвалидов, детские реабилитационные отделения, а также в СИЗО и больницы. Помощь также была оказана беженцам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Депутат вместе с протоиереем Марком Ермолаевым пообщался с прихожанами и освятил принесенные угощения. Среди них был и домашний кулич, испеченный его супругой. В храме царила атмосфера радости и единства, что подчеркивало важность праздника.

Марк Черемисов отметил, что такие акции напоминают о необходимости взаимопомощи и поддержки друг друга.

«Пасха — это не только про веру, но и про милосердие, участие, внимание к ближнему. Помогая другим, мы становимся лучше сами», — подчеркнул Марк Черемисов.