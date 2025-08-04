Богоявленский собор в Ногинске будет поддерживать военных моряков

Соглашение о духовном и гуманитарном взаимодействии и сотрудничестве было подписано в Мурманске. Подписание состоялось по благословению Патриаршего наместника Московской митрополии митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Соглашение подписали Богоявленский собор города Ногинск и командование атомной подводной лодки специального назначения «Подмосковье».

В состав делегации от Московской митрополии вошли председатель Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Богоявленского собора города Ногинска протоиерей Марк Ермолаев и референт отдела священник Вячеслав Краснов.

Отец Марк благословил военных моряков подводной лодки иконой пророка Ионы — небесного покровителя глубоководников.

После подписания соглашения и общей молитвы состоялся чин освящения воинского знамени подводной лодки. Подписание документа — важный шаг в укреплении духовных основ российского воинства и патриотическом воспитании военнослужащих.

Командование подводной лодки выразило уверенность, что сотрудничество с Московской митрополией будет способствовать повышению морального духа личного состава и успешному выполнению поставленных задач.

Напомним, уже не один год насчитывают шефские связи между Богородским округом и флотом страны, в том числе, с экипажами ракетного крейсера «Варяг» на Тихоокеанском флоте и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» на Северном флоте.