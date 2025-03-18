Сборная Подмосковья по следж-хоккею выиграла на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Команду поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Соревнования прошли в Ханты-Мансийске, в них участвовали свыше 300 ветеранов СВО из 60 регионов страны. В решающих матчах команда Подмосковья обыграла соперников из Санкт-Петербурга и Самары.

«Вы все показали боевой характер, выдержку и волю!» — сказал губернатор.

Коллектив возглавляет экс-игрок Кристалл-Электросталь» Михаил Трифонов, а тренирует ребят один из основателей команды «Феникс», семикратный чемпион России Вадим Троицкий. Занимаются хоккеисты в Балашихе, на ледовой арене «Орион-Технопул».

«У нас была самая многочисленная делегация спортсменов: 15 человек из сборной участвовали в соревнованиях по пяти видам спорта: следж-хоккей, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горные лыжи. Все наши спортсмены — герои, ветераны боевых действий, награжденные медалями и орденами», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он добавил, что этот год объявлен Годом защитника Отечества, поэтому особое внимание уделят тем, кто получил инвалидность на фронте. Им помогут вернуться к обычной жизни и занятиям спортом.