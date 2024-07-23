«Боевое братство» Солнечногорска попало в топ-5 областного рейтинга

Представители «Боевого братства» из Солнечногорска приняли участие в областном совете организации. Руководители местных отделений подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. Солнечногорск занял 5-е место среди 62 отделений региона.

Члены «Боевого братства» Солнечногорска уже не первый год занимают лидирующие места в региональном рейтинге. Они работают над поддержкой ветеранов, занимаются организацией патриотических мероприятий и предоставляют социальную помощь нуждающимся.

«Этот результат — заслуга каждого члена и сторонника нашего отделения. Вместе мы смогли достичь значительных успехов, и я искренне благодарен всем за их вклад. Важно понимать, что каждый из нас вносит свою лепту в общее дело, и именно благодаря совместным усилиям мы можем достигать таких высоких результатов», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

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