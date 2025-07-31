Боевая подготовка для военнослужащих по контракту прошла в Подмосковье

Хладнокровие, концентрация и точность. Именно этими качествами должны обладать будущие контрактники, для того чтобы правильно обращаться в бою с гранатой. Все это отрабатывают на полигоне Учебно-тренировочного комплекса «Витязь» в Подмосковье. Как проходят занятия, узнал 360.ru .

Для тренировок используют оборонительные и наступательные гранаты Ф-1 и РГД, а не боевые, так как для них нужен специальный полигон. Учебные снаряды по весу идентичны и также имитируют взрыв.

«Они учатся метать гранаты, потому что люди неподготовленные, не умеют правильно кидать даже камни», — рассказал инструктор Учебно-тренировочного комплекса «Витязь» с позывным Инженер.

Все действия выполняются по четким командам. Задача бойцов — поразить противника в окопе.

Начальник Учебно-тренировочного комплекса «Витязь» Николай Ряжских отметил, что лишь кажется, что бросать гранату просто. Важно иметь достаточную психологическую подготовку. Она позволяет не совершать лишних движений.

В процессе обучения всего за несколько дней в Учебно-тренировочном комплексе «Витязь» каждый будущий боец бросает по 15-20 снарядов. Центры обеспечены ими в достаточном объеме и качественно готовят военнослужащих, чтобы те при выполнении боевых задач чувствовали себя уверенно.