Боец СВО встретился с кадетами Орудьевской школы в Дмитрове

Выпускник Орудьевской школы рассказал кадетам о своей службе в армии и важности защиты родины. Он поделился опытом, навыками оказания первой помощи, показал боевые награды.

Кадеты задавали много вопросов, проявляя живой интерес к рассказам бойца. Они услышали как веселые байки, так и истории о жизни в таких тяжелых условиях. Ребята также примерили военную экипировку, почувствовав себя настоящими защитниками страны.

«Уроки мужества, как этот, имеют большое значение для молодежи. Они помогают лучше понять историю страны и узнать о героях, которые живут среди нас», — сказал временно исполняющий обязанности главы Дмитрова Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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