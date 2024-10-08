Боец СВО с позывным Седой поблагодарил главу Чехова за переданную гумпомощь

Месяц назад глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился с Андреем, известным под позывным Седой, и его супругой Ириной, чтобы передать гуманитарную помощь в военное подразделение, где служит мужчина. По возвращении в часть Андрей и его сослуживцы сразу же приступили к выполнению боевого задания.

Михаил Собакин выразил благодарность всем неравнодушным жителям городского округа Чехов, которые регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. Поддержка оказывается не только военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, но и жителям новых территорий и вынужденным переселенцам из Курска, проживающим в округе.

Напомним, что любой желающий может принять участие в сборе гуманитарной помощи и принести ее в общественную приемную партии «Единая Россия» на улице Дружбы, 21 или в Центр поддержки участников СВО и их семей на улице Чехова, 45, кабинет № 210.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».