Боец СВО из Подмосковья стал призером Кубка защитников Отечества

Спортсмен из Подмосковья Николай Макаров завоевал серебряную медаль в армрестлинге на I Всероссийском турнире «Кубок защитников Отечества». Соревнования проходил с 14 по 17 ноября в Сочи на федеральной территории «Сириус».

На турнире представители Московской области соревновались в трех дисциплинах: волейболе сидя, армрестлинге и стрельбе. В весовой категории свыше 90 килограммов Николай Макаров стал серебряным призером. При этом команда области по волейболу заняла четвертое место в турнире.

На протяжении трех дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов России участвовали в спортивных состязаниях, включая волейбол сидя, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг. Всего разыграли 18 комплектов наград. За выход в финал соперничали более 600 ветеранов из 87 регионов страны.

Президент паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что особенность Кубка заключается в том, что десять лет назад на этой площадке проходили паралимпийские игры, где российские спортсмены завоевали 30 золотых медалей. Он отметил, что текущие состязания унаследовали этот успех и выразил восхищение страстью участников, добавив, что все они являются героями и победителями.

Кубок представляет собой межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью и ставит своей целью реабилитацию ветеранов и вовлечение их в паралимпийское движение. В этом году прошло пять межрегиональных турниров в Кузбассе, Башкортостане, Калужской области, Хабаровском и Ставропольском краях, в которых участвовали ветераны из различных федеральных округов. Их победители собрались на итоговом первенстве в Сочи.