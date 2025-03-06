Боец СВО из Коломны выступит на паралимпийском чемпионате России по фехтованию

Участник специальной военной операции из Коломны выступит на паралимпийском чемпионате России по фехтованию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в Уфе с 1 по 7 апреля.

Игорь Подустов осваивает адаптивный вид спорта на занятиях в Военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль». Недавно он впервые принял участие в турнире российского уровня на базе Центра спортивной подготовки имени Баталовой. Конкуренцию ему составили спортсмены из 16 регионов страны, включая чемпионов мира и победителей Паралимпиады в Токио в 2021 году.

«Несмотря на небольшой опыт участия в таких масштабных турнирах, Игорь Подустов сумел занять достойную позицию в общем рейтинге личного фехтования на шпаге среди мужчин класса „А“. Спортсмен показал 13-й результат, добившись победы над соперником из Смоленска со счетом 5:4», — рассказал тренер, заслуженный мастер спорта Ашот Карагян.

Через месяц, с 1 по 7 апреля, Игорь Подустов выступит на чемпионате России по фехтованию для лиц поражением опорно-двигательного аппарата в Уфе. Тренеры, коллеги и руководство спортивного центра в Коломне поддерживают Игоря и желают ему успеха.