Боец СВО из Коломны выступил на церемонии открытия Года защитника Отечества

Участник спецоперации из Коломны Андрей Мельниченко дал старт Году защитника Отечества в Подмосковье. Он выступил на первых в 2025 году сборах по начальной военной подготовке.

В торжественном открытии приняли участие около 900 десятиклассников со всего Подмосковья. Участник СВО из Коломны обратился к школьникам и отметил роль наставничества в воспитании подрастающего поколения.

«Настоящий патриотизм требует от нас честности и ответственности. Мы можем показать нашу любовь к Родине через активное гражданское участие», — сказал Андрей Мельниченко.

Областные сборы по начальной военной подготовке — часть программы военно-патриотического воспитания, через которую в 2025 году пройдут 20 тысяч участников из подмосковных муниципалитетов.

«Программа сборов включает теоретические и практические занятия, направленные на формирование базовых знаний о службе в Вооруженных Силах России, оказанию первой помощи, управлению транспортом, робототехникой и БПЛА, ориентирование на местности, а также на физическую подготовку», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.