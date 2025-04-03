Боец СВО из Дубны устроил сюрприз для своих детей

Участник специальной военной операции, майор Максим Большаков из Дубны приехал в родной город в отпуск. Он решил сделать детям сюрприз: надел парадный китель с медалями и встретил с занятий сына и дочь.

Шестилетняя Диана и трехлетний Даниил обрадовались такой неожиданной встрече, ведь они не видели отца полгода.

«Если все будет хорошо, не вызовут, то планируем отпуск где-то на 15 дней. Будут, конечно, аквапарки, парки аттракционов — все для детей. И, конечно, помощь ближнему своему. Бывает не так радостно все, не так красочно. Но у каждой семьи свой крест, и я считаю, что мы несем его достойно», — поделилась Татьяна Большакова, супруга Максима.