Боец СВО из Дубны устроил сюрприз для своих детей

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Участник специальной военной операции, майор Максим Большаков из Дубны приехал в родной город в отпуск. Он решил сделать детям сюрприз: надел парадный китель с медалями и встретил с занятий сына и дочь.

Шестилетняя Диана и трехлетний Даниил обрадовались такой неожиданной встрече, ведь они не видели отца полгода.

«Если все будет хорошо, не вызовут, то планируем отпуск где-то на 15 дней. Будут, конечно, аквапарки, парки аттракционов — все для детей. И, конечно, помощь ближнему своему. Бывает не так радостно все, не так красочно. Но у каждой семьи свой крест, и я считаю, что мы несем его достойно», — поделилась Татьяна Большакова, супруга Максима.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
2/2

Дети с самого начала СВО знают, где находится их отец. Максим Большаков постоянно поддерживает с ними связь, а в отпуске планирует сосредоточиться на досуге с Даниилом и Дианой.

Максим Большаков — руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО. Он обсудил направления работы с главой округа Максимом Тихомировым.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте