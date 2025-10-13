Боец из Богородского округа победил в международном турнире MMA

Турнир прошел в Международном центре самбо в «Лужниках». На ринге собрались сильнейшие бойцы из России, Бразилии и стран СНГ. Богородский округ на состязаниях представил спортсмен Глеб Михалев.

Турнир стал одним из самых зрелищных событий этой осени. Организаторы обещали впечатляющие поединки и напряженную атмосферу, и минувшие состязания — тому яркое подтверждение. Зрители увидели действующих чемпионов, претендентов на титулы, реванш тяжеловесов, дебюты, звездный бой и ошеломляющее возвращение известных бойцов.

Спортсмен из Богородского округа Глеб Михалев и его противник Насрулла Магомедов впервые сражались в ММА Серии. Бойца из Ногинска приехали поддержать со всей области. Несмотря на то, что силы были почти равны, на октагоне Глеб Михалев показал невероятную волю к победе. Как итог, в третьем раунде единогласным решением судей победу одержал спортсмен из Богородского округа.

Глеб Михалев занимается в ногинском клубе единоборств «Витязь». У него уже есть опыт участия в профессиональных боях. На столь высоком уровне его подготовил к соревнованиям Роман Попов — опытный боксер, также кикбоксер и боец тайского бокса, чемпион стран СНГ среди профессионалов.

Надо сказать, что этот год выдался урожайным для Глеба. Напомним, что весной он завоевал бронзовую медаль первенства Центрального федерального округа по смешанным единоборствам.