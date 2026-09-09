Боец из Богородского округа победил на международном турнире ММА в Москве

В рамках турнира состоялось 11 поединков — каждый состоял из трех раундов по пяти минут. Организаторы обещали напряженную атмосферу и яркие схватки, и ожидания полностью оправдались. Зрители стали свидетелями выступлений действующих чемпионов и претендентов на титулы, увидели реванш тяжеловесов, яркие дебюты, звездные бои и эффектное возвращение известных спортсменов. Исход многих поединков оставался неясным до последних секунд — каждый раунд был наполнен драматизмом и борьбой до последнего удара.

Одной из главных интриг вечера стала встреча на октагоне бойца из Богородского округа Глеба Михалева и Игоря Константинова — спортсмены впервые сошлись в очном противостоянии. Глеба активно поддерживали болельщики, в том числе и ногинчане. Три раунда напряженной борьбы показали не только высокий уровень подготовки обоих спортсменов, но и невероятную волю к победе со стороны Глеба. По итогам схватки судьи отдали победу именно ему.

Сам спортсмен оценил бой как хорошую и плодотворную работу, отметив достойного соперника. Успех стал результатом серьезной подготовки: все лето Глеб тренировался — сначала в Дагестане, затем в Краснодарском крае. На сборах товарищи по команде помогали ему совершенствовать как борцовскую технику, так и ударную работу. Эта системная подготовка принесла свои плоды: победа стала не просто спортивным достижением, но и реваншем за поражение в майских боях этого года.

Как признался Глеб Михалев, текущий год складывается для него удачно. В декабре спортсмен планирует выступить на очередном профессиональном турнире в той же лиге. Параллельно он намерен принять участие в региональных соревнованиях — это важный этап для отбора в сборную и дальнейшего участия в чемпионате России.