Боец из Богородского округа победил на чемпионате ЦФО

Иван Сизов из Богородского округа стал чемпионом Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству. Соревнования среди юношей 16-17 лет проходили в Липецке с 28 февраля по 3 марта.

Спортсмен провел четыре поединка. В первый день он одолел соперников в 1/8 и четвертьфинале. На следующий день Иван вышел в полуфинал и финал, где не оставил шансов противникам. Три боя из четырех завершились досрочными победами, а финальный — единогласным решением судей.

К соревнованиям боец готовился больше двух месяцев вместе с тренером Романом Поповым. Опытный боксер и кикбоксер, чемпион СНГ среди профессионалов, помогал отрабатывать тактику. В спаррингах поддержку оказывал Глеб Михалев.

«Ехал я с единственной целью — забрать победу. В прошлом году остался недоволен выступлением на ЦФО. Тогда дал себе слово, что возьму реванш. Сейчас забрал все свое», — сказал Иван.

Спортсмен отметил серьезную подготовку соперников и признал, что на октагоне встретил достойных бойцов. Предыдущий сезон выдался для него напряженным, этот обещает быть не менее насыщенным. В апреле Ивана ждет чемпионат России в Барнауле. После короткого отдыха спортсмен планирует снова приступить к тренировкам.