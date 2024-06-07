Боеприпасы военных времен обезвредили под Волоколамском

Как рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники предприятия по производству и поставке грунта и удобрений, которые при проведении земляных работ у себя на территории обнаружили два боеприпаса.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали взрывоопасные находки как две 50-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны. Поместив боеприпасы в специальный контейнер, взрывотехники перевезли их на полигон и уничтожили, соблюдая технику безопасности», — рассказал Образцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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