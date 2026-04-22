Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волоколамске
Во вторник, 21 апреля, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали опасную находку. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на проселочной дороге между поселком Сычево и деревней Новопавловское.
Об опасной находке сообщили местные жители в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
Заместитель начальника отряда Денис Совенков рассказал, что прибывшие по указанным координатам взрывотехники идентифицировали боеприпас как 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили ее в специальный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.