Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волоколамске

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Во вторник, 21 апреля, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали опасную находку. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на проселочной дороге между поселком Сычево и деревней Новопавловское.

Об опасной находке сообщили местные жители в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

Заместитель начальника отряда Денис Совенков рассказал, что прибывшие по указанным координатам взрывотехники идентифицировали боеприпас как 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили ее в специальный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.

