Бодибилдер из Чехова стал чемпионом Кубка мира Фуджейра — 2025

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

С 5 по 7 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах прошел самый престижный международный турнир «Mr & Ms World». Он собрал бодибилдеров со всего мира.

Сборная России, в состав которой также входил Денис Гатауллин, показала отличные результаты, тем самым завоевав второе место в командном зачете. В качестве трофея спортсменам вручили награду весом 30 килограммов.

В личном зачете бодибилдер Денис Гатауллин занял первое место. Помимо золотой медали спортсмену вручили PRO карту, которая дает возможность получить профессиональный статус и выступать на элитных соревнованиях.

Впереди спортсмена ждет насыщенный график соревнований: 28 сентября пройдет чемпионат Московской области, 11 октября — чемпионат Геленджика «Энергия Черного моря», 29 октября — чемпионат России, а 27 ноября Денис Гатауллин представит сборную России на чемпионате мира в Саудовской Аравии.