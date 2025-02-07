Бобслеисты из Подмосковья выиграли серебро и бронзу на первенстве России

В первый день первенства России по бобслею среди спортсменов до 24 лет представители Московской области завоевали две медали. В их активе серебро и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебро в соревнованиях двоек среди мужчин взял экипаж Степана Дубинко и Владислава Скулина. Для Владислава это был дебютный старт в данной дисциплине на таком уровне.

«Сборная Московской области впервые принимает участие во всех видах первенства в полном составе. У нас достаточно молодой коллектив и наши спортсмены соревнуются с более опытными атлетами из других регионов. Но уже данный результат — это большой успех для нашей команды», — прокомментировал главный тренер сборной команды Московской области по бобслею Олег Сухорученко.

В женском монобобе бронзовую медаль выиграла Нина Клименко. В первом заезде она показала лучший результат по скорости и уступила лидеру всего три сотых секунды. От второго места ее отделила всего одна сотая.

Напомним, первенство России проходит в Сочи 6–7 февраля в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».