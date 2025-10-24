Бобры поселились в прудах очистных сооружений в Шатуре

На биопрудах очистных сооружений в селе Середниково в Шатуре поселились бобры. Животные стали своеобразным индикатором чистоты воды. Их присутствие не угрожает экосистеме и абсолютно безопасно для жителей округа, подчеркнули в подмосковном МинЖКХ.

Причиной появления речных зверей стал целый комплекс профилактических мероприятий специалистов Мособлводоканала.

Для достижения высокого качества ресурса работники внедрили передовые технологии очистки сточных вод и стали применять инновационные микробиологические препараты для восстановления микрофлоры прудов.

Сейчас мощности шатурских систем составляют до тысячи кубометров в сутки. На комплексе располагаются элементы для механического, биологического и физико-химического удаления загрязнений, а также сооружения для доочистки, обеззараживания и обработки осадка.